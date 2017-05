Huddersfield Town na 45 jaar terug in Premier League, Stam verliest na penalty's heywoodu 29-05-2017 23:12 print

Huddersfield Town keert na 45 jaar terug in de Premier League. De Engelse voetbalclub won maandag op Wembley in Londen de 'wedstrijd van 200 miljoen pond' - waarmee men doelt op het astronomische bedrag dat een club in de Premier League bij mag schrijven aan zaken als tv-gelden.

Huddersfield stond in de finale tegenover het Reading van coach Jaap Stam. Een spectaculaire wedstrijd werd het bepaald niet en de zenuwen dropen er vanaf. Een enkel schot op doel leverde niks op en ook in de verlenging slaagde niemand erin tot scoren te komen, waardoor penalty's uitkomst moesten bieden.

De penaltyreeks betekende een allesbeslissend duel tussen de clubs van de Nederlander Stam en de Duitse coach David Wagner, geen goed vooruitzicht voor Stam dus. Het leek toch goed te gaan, want Michael Hefele werkte zijn strafschop namens Hudderfield niet in het doel van Ali al-Habsi. Liam Moore van Reading liet bij penalty vier echter zien geleerd te hebben van zijn coach, en als een ware Stam ramde hij de bal vol de tribunes in.

Huddersfield trok de stand vervolgens gelijk en met Jordan Obita kwam één brok zenuwen namens Reading richting de stip lopen. Die zenuwen hield hij niet in bedwang en keeper Danny Ward kroonde zich tot held van Huddersfield door de penalty te stoppen. Christopher Schindler maakte het vervolgens af en trapte Huddersfield voor het eerst sinds 1972 weer de Premier League in.

De volledige penaltyserie, helaas niet in al te beste kwaliteit (Bron: YouTube)