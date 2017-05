Uitgelekte 'sekstape' van Bobbi Eden is stunt YokiKater 29-05-2017 23:03 print

Bobbi Eden zorgde maandag voor rumoer door te twitteren dat ze niet ingaat op geruchten over een uitgelekte sekstape van haar en haar man Mark. Toen de video maandagavond op YouTube verscheen, bleek dat het een stunt is van Kek Mama. Bobbi en Mark worden tijdens de seks gestoord door gehuil van baby Brandon en een speelgoedauto die in Bobbi's rug prikt.

"Je kunt erover jammeren dat je seksleven niet altijd geweldig is als je kinderen hebt, maar je kunt er ook om grinniken. Dat helpt. Daarom hebben we deze video met Bobbi en Mark gemaakt'', zegt hoofdredacteur Sara van Gorp van Kek Mama.

Bobbi: "Het is nog steeds een soort taboe dat de seks na het krijgen van kinderen een tijdje minder is, maar het is heel normaal. Juist omdat mensen over Mark en mij denken dat we de hele tijd liggen te rampetampen, is het een goeie grap. Je moet het met een knipoog zien. Bij ons staat seks sinds de geboorte van Brandon ook niet meer heel hoog op de agenda. En dat komt wel weer goed."

Bobbi, Mark en Brandon sieren ook de cover van Kek Mama dat gaat over slaapkamerstress voor jonge ouders.

Ik doe geen uitspraken over een gelekte privé seks-tape van ons. Dank u! — Bobbi Eden (@BobbiEden) May 29, 2017



Uitgelekte 'sekstape' van Bobbi Eden is stunt (Foto: BuzzE)