89-jarige Tsjech loopt tienkamp in bloedheet Hengelo heywoodu 29-05-2017 22:54 print

Ook in Hengelo was het afgelopen weekeinde ranzig heet, maar toch werd er gesport. De internationale looptienkamp stond op het programma, zoals de naam al een beetje verklapt bestaande uit tien verschillende looponderdelen.

Ook de 89-jarige Jiri Soukup deed mee en hij had schijt aan de veel te hoge temperaturen. De krasse kerel was samen met twee bejaarde maten op de bonnefooi helemaal uit Tsjechië gekomen voor de wedstrijd, maar een verblijfplaats had hij niet. Daar kwam men woensdagavond bij de registratie pas achter en dus moest er nog een slaapplek gezocht worden.

Meneer Soukup spreekt geen woord Engels, een beetje Duits en is halfdoof, dus de communicatie liet wat te wensen over. Na veel gedoe lukte het dan om wat voor hem te regelen: Soukup kon terecht in een vakantiewoning nabij Deurningen.

Eenmaal in de wedstrijd was de topper niet te kloppen. Met grote overmacht won Soukup, die harder werd aangemoedigd dan wie dan ook, de looptienkamp in zijn klasse - boven de 85 jaar, waarin hij overigens ook de enige deelnemer was. De afsluitende 10 kilometer voltooide hij in een bijzonder nette 1:51.26 uur.