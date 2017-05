Acteur John Wijdenbosch is maandagochtend met zijn vrouw en kind omgekomen bij een ongeluk op de A6. Dat bevestigde een betrouwbare bron maandagavond aan het ANP. De auto werd tegen 9.00 uur ontdekt door een voorbijganger. Hoewel hulpdiensten snel ter plaatse waren, mocht hulp niet meer baten.

Wijdenbosch (44) was vooral bekend van zijn rol in de serie en film Costa! uit 2001 van Johan Nijenhuis. Hij speelde daarin de rol van Björn. Eerder speelde de in Suriname geboren acteur in de serie Fort Alpha. Hij was ook te zien in televisieseries als Bradaz, Shouf Shouf! en de Co-assistent en onder meer in de films Pipo en de P-P-Parelridder en Foeksia de Miniheks.

Collega's reageren op sociale media geschokt op het nieuws. 'RIP John Wijdenbosch', twittert acteur Mimoun Ouled Radi. Rapper Brainpower heeft Wijdenbosch onlangs nog gesproken. 'Daaaamnnnnn stond 10 dagen terug nog uitgebreid te praten met jou en murthmossel in Paradiso!!! Rest in Power', schrijft hij in een tweet.

Daaaamnnnnn stond 10 dagen terug nog uitgebreid te praten met jou en @murthmossel in Paradiso!!! Rest in Power 😰😰#RIP #JohnWijdenbosch 💔 https://t.co/nejL0K9Z3C — MCBrainpower (@MCBrainpower) 29 mei 2017



John Wijdenbosch verongelukt met gezin (Foto: BuzzE)