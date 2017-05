Dartster De Graaf wint BDO World Trophy

Dartster Aileen de Graaf heeft maandag de BDO World Trophy op haar naam weten te schrijven. In de finale was ze te sterk voor Anastasia Dobromyslova met 6-2. Het is de eerste keer dat ze de World Trophy wint.

In de finale verliep heel voorspoedig voor De Graaf, ze kwam 5-0 voor. Daarna werd ze wat zenuwachtig en zag Dobromyslova twee legs winnen. De Russin kon op 5-2 echter niet de lijn doortrekken en zag De Graaf toch na 27 pijlen er 6-2 van maken. De 27-jarige dartster uit Bunschoten-Spakenburg is momenteel de nummer drie bij de BDO. Ze heeft in 2015 al eens de World Masters gewonnen. Het enige wat nu nog ontbreekt is de wereldtitel. In 2016 en 2017 haalde ze de halve finale.

Bij de mannen gaat de finale tussen Peter Machin (Aus) en Martin Phillips (Wal). Machin won in de halve finale van Wesley Harms met 8-6. Phillips haalde de finale door te winnen van Nick Kenny met 8-5. De herenfinale zal zo gespeeld gaan worden.

De World Trophy begon vrijdag met 32 mannen en zestien vrouwen. Het was de vierde editie van dit toernooi en het is na het WK en de Masters het belangrijkste toernooi van het seizoen. Dobromyslova won de eerste editie in 2014, de twee edities hiervoor werden gewonnen door Lisa Ashton. Bij de heren is dit toernooi gewonnen door respectievelijk James Wilson, Geert de Vos en Darryl Fitton.

Uitslagen BDO World Darts Trophy - kwartfinales mannen

Nick Kenny 7 v 2 Ross Montgomery

Conan Whitehead 6 v 7 Martin Phillips

Glen Durrant 4 v 7 Wesley Harms

Martin Adams 4 v 7 Peter Machin

Halve Finale

Nick Kenny 5 v 8 Martin Phillips

Wesley Harms 6 v 8 Peter Machin

Finale

Martin Phillips - Peter Manchin (nog te spelen)

Halve finales dames

Aileen de Graaf 5 v 2 Anca Zijlstra

Deta Hedman 4 v 5 Anastasia Dobromyslova

Finale

Anastasia Dobromyslova 2 v 6 Aileen de Graaf