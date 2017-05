Golfer Tiger Woods is in de nacht van zondag op maandag gearresteerd wegens rijden onder invloed. De 41-jarige Amerikaan werd enkele uren later vrijgelaten uit de gevangenis van Palm Beach, melden lokale media in Florida.

De voormalig nummer één van de wereld onderging afgelopen april opnieuw een rugoperatie en kan voorlopig niet deelnemen aan golftoernooien. Woods werd aangehouden op de Military Trail in Jupiter, waar hij een huis heeft.

Omfg Tiger Woods is gearresteerd en DIT is z'n mugshot pic.twitter.com/9jW31pUEnk — Gertjan Haaijer (@endeeh) 29 mei 2017



Woods opgepakt voor rijden onder invloed (Foto: BuzzE)