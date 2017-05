Frank van der Lende heeft maandag in zijn radioshow zijn 3FM-collega Sander Hoogendoorn uitgedaagd om elkaar te verrassen met een tatoeage. Beide 3FM-dj's mogen het ontwerp pas zien als de tattoo al op het lijf is geplaatst. Sander is de uitdaging aangegaan.

Vrijdag 2 juni komen twee tatoeëerders naar de radiostudio van Sander & Frank in Hilversum om de tatoeages te plaatsen tijdens de radioshow tussen 16.00 en 19.00 uur. Het idee is gebaseerd op het MTV-programma Just Tattoo Of Us, waarin vrienden voor elkaar een tattoo bedenken.

Frank: "Sander en ik zijn naast collega's al jaren vrienden. Als ik met iemand dit gekke idee kan uitvoeren is dat Sander wel, ik vertrouw hem daar honderd procent in. Zolang ik maar geen pik op mijn voorhoofd krijg." Sander: "Of ik Frank genoeg vertrouw? Daar kan ik kort over zijn. Nee. Maar ik doe het wel."

frank en ik bepalen elkaars tattoo (en plek!) #oshit https://t.co/DAr5SAlxOA — sander hoogendoorn🤘 (@sander3fm) 29 mei 2017



Surprise-tattoo voor 3FM-dj's Frank en Sander (Foto: BuzzE)