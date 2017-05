Van den Brom lijkt zeker van zijn positie Redactie 29-05-2017 17:30 print

John van den Brom blijft naar verwachting aan als trainer van AZ. De clubleiding is niet van plan de eerder uitgesproken ambities weg te gooien.

AZ liep Europees voetbal mis door een knotsgekke voetbalmiddag in De Galgenwaard. FC Utrecht poetste een 3-0 achterstand weg en pakte na strafschoppen het laatste ticket voor de voorrondes van de Europa League.

"We hebben in februari gezegd dat we ook volgend seizoen met elkaar doorgaan. Dat is een bewuste keuze geweest. Door dit verloren duel gaan we echt niet ineens een andere koers varen", zegt directeur Max Huiberts tegen De Telegraaf. "Dus ja, Van den Brom blijft."

De supporters van AZ uiten al langer hun onvrede over het functioneren van Van den Brom. Tijdens de heenwedstrijd tegen Utrecht klonk het 'Johnny rot op' na de wissel van smaakmaker Calvin Stengs.

AZ ging ijzersterk de play-offs om Europees voetbal in met een totale 8-2 score tegen FC Groningen. Ook de 3-0 zege op Utrecht van afgelopen woensdag gaf veel hoop. Zondagmiddag ging het alsnog mis na twee vroege tegentreffers. In de 82ste minuut maakte Gyrano Kerk de 3-0.