Edith Schippers geeft het op

Edith Schippers geeft haar informatieopdracht terug aan de Tweede Kamer. Ze heeft zojuist haar eindverslag aangeboden aan Kamervoorzitter Khadija Arib en geeft aan geen mogelijkheden meer te zien. Ze stelt voor om Minister van Staat Herman Tjeenk Willink aan te stellen als informateur.

Schippers schrijft dat iedere geopperde coalitie stuit op bezwaren van een van de mogelijke deelnemers. Daarom stelt ze een 'gerichte tussenstap' voor, "waarin partijen nieuwe bereidheid kunnen vinden om zonder voorwaarden vooraf het onderlinge gesprek aan te gaan".

Volgens de VVD-politica is een nieuwe informatieronde overbodig: Tjeenk Willink moet meteen met gerichte combinaties van partijen in gesprek om beweging in de vastgelopen formatie te krijgen - zonder eisen vooraf.

Herman Tjeenk Willink, prominent PvdA'er, zou bereid zijn om de rol van informateur op zich te nemen. De oud-voorzitter van de Raad van State is niet onbekend met het formatieproces, want hij was een van de belangrijkste adviseurs van Koningin Beatrix in de tijd dat de formatie nog vanuit het Paleis werd gecoördineerd.



Herman Tjeenk Willink, beoogd informateur (Novum)