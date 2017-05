Meer brandwonden door brandbare stof op BBQ YokiKater 29-05-2017 11:17 print

Negen mensen hebben de afgelopen dagen ernstige brandwonden opgelopen doordat bij het aansteken van een barbecue, vuurkorf of sfeerhaard een brandbare vloeistof werd gebruikt. Ze werden in het brandwondencentrum in Beverwijk, Rotterdam of Groningen opgenomen. Dit soort 'mooiweerongevallen' is vorig jaar toegenomen met bijna 9 procent, meldt de Nederlandse Brandwonden Stichting maandag.

De stichting is bezorgd omdat er de laatste jaren juist sprake was van een daling. Vorig jaar belandden na het gebruik van brandbare vloeistoffen 88 mensen met zeer ernstige brandwonden in het brandwondencentrum, in 2015 waren dat er nog 81. Opmerkelijk was het aantal mensen dat de fout inging door het gebruik van benzine of spiritus: een verdubbeling van negentien naar veertig slachtoffers.

De oorzaak daarvan is niet bekend, maar er is een piek te zien in de zomermaanden.



