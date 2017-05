Babel helpt Besiktas aan landstitel Redactie 29-05-2017 09:49 print

Besiktas is net als vorig jaar kampioen van Turkije geworden. De ploeg pakte de titel met een overtuigende zege bij Gaziantepspor.

In de uitwedstrijd tegen de degradant begon Besiktas uitstekend. Al na zes minuten zorgde Ryan Babel voor de openingstreffer. De oud-Ajacied trok vanaf links naar binnen en met rechts knalde hij de bal fraai in de korte hoek.

Bij de tweede treffer had Babel ook een belangrijk aandeel. Een paar minuten voor rust bediende hij Oğuzhan Özyakup, die vanuit een lastige situatie de bal toch in het doel kreeg. Na rust zorgden twee goals van Anderson Talisca ervoor dat Besiktas met 0-4 won.

Met nog één speelronde te gaan blijft de voorsprong op Istanbul Başakşehir vier punten en dus is Besiktas niet meer in te halen. De club uit Istanbul is nu voor de vijftiende keer kampioen. Alleen Galatasaray (twintig) en Fenerbahçe (negentien) hebben de Turkse titel vaker gewonnen.