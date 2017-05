Intern onderzoek MI5 om nalatigheid Abedi Redactie 29-05-2017 06:37 print

Er komt een intern onderzoek bij MI5 naar de manier waarop de binnenlandse inlichtingendienst is omgesprongen met waarschuwingen over zelfmoordterrorist Salman Abedi. Dat hebben Britse regeringsfunctionarissen maandag bevestigd tegenover de BBC.

MI5 was zeker drie gewaarschuwd voor de extremistische gedachten van Abedi voordat hij vorige week maandag zichzelf opblies. De inlichtingendienst onderzoekt hoe het kon gebeuren dat daarmee niets is gedaan. Ook komt er nog een apart rapport aan de Britse ministers.

Er zijn ongeveer 3000 personen voor wie de Britse geheime diensten bijzondere interesse hebben. Ook Abedi behoorde daar een tijdje toe. De laatste tijd was hij echter geen doel van onderzoek geweest. Door de aanslag vielen 22 doden.



