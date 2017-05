Fouten bij 256 tuchtzaken tegen notarissen Redactie 29-05-2017 06:35 print

Honderden tuchtzaken tegen notarissen moeten waarschijnlijk over worden gedaan vanwege administratieve fouten. Dat meldt het FD maandag op basis van eigen onderzoek.

Bij de Kamer voor het Notariaat, de tuchtrechter, traden de afgelopen vier jaar ambtenaren van de Belastingdienst op die daartoe niet bevoegd waren. In een tuchtraad buigt een belastingambtenaar samen met twee notarissen en twee rechters zich over een klacht tegen een notaris.

Maar volgens de eigen regels van de Belastingdienst is niet iedereen binnen de fiscus bevoegd die rol te vervullen. Bijvoorbeeld als diegene werkzaam is bij de Douane of bij de afdeling Toeslagen.

Door reorganisaties binnen de fiscus kwam het voor dat vijf tuchtraadleden plots niet meer bevoegd waren, terwijl ze wel die rol bleven vervullen. In totaal gaat het om 256 zaken die wellicht over moeten.



Fouten bij 256 tuchtzaken tegen notarissen (Foto: ANP)