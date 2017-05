Wethouders willen snelrecht bij bedreigingen Redactie 29-05-2017 06:32 print

Er moet snelrecht plaatsvinden als er sprake is van bedreigingen aan het adres van lokale politici. Daarvoor pleit de Wethoudersvereniging, die in De Telegraaf van maandag het kabinet oproept dat te onderzoeken.

Op die manier willen de wethouders een einde maken aan de agressie die lokale bestuurders soms ondervinden en die maar zelden wordt bestraft. Daarnaast worden de slachtoffers oproepen vaker aangifte te doen.

Volgens Jeroen van Gool, plaatsvervangend directeur van de Wethoudersvereniging, staat de publieke besluitvorming "door dit soort bedreigingen onder druk en dat raakt ons allemaal". Hij reageert op de gebeurtenissen in Emmen waar onlangs een wethouder moest onderduiken nadat hij besloten had het clubhuis van No Surrender te sluiten.



Wethouders willen snelrecht bij bedreigingen (Foto: ANP)