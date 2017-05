Favorieten buiten Kerber foutloos op Roland Garros heywoodu 29-05-2017 01:00 print

De eerste dag op Roland Garros heeft weinig grote verrassingen opgeleverd. Bij de vrouwen ging de nummer één van de wereld, Angelique Kerber, onderuit, maar de rest van de spelers uit de top-10 van de plaatsingslijsten deed het prima.

Bij de mannen was de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-7) de enige van die topspelers die in actie kwam. Hij had met Bernard Tomic (ATP-39) op papier geen makkelijke tegenstander, maar op gravel ging het prima. Thiem had aan 1:21 uur al genoeg om de Australiër opzij te zetten: 6-4, 6-0, 6-2.

De mondiale nummer zeven bij de dames, de Slowaakse Dominika Cibulkova, had geen enkele moeite met de Spaanse Lara Arruabarrena-Vecino (WTA-61): 6-2, 6-1. Svetlana Kuznetsova (WTA-9) had het met de Amerikaanse nummer 60 van de wereld, Christina McHale, aanzienlijk moeilijker, maar zegevierde na twee uur toch: 7-5, 6-4. Venus Williams (WTA-11) rekende eveneens in twee sets af met de Chinese Qiang Wang (WTA-50): 6-4, 7-6 (3).