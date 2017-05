De mobiele game Final Fantasy: Brave Exvius bestaat één jaar en dat viert Square Enix met een evenement op 8 juli in Parijs. Je kunt praten met ontwikkelaars, artwork bekijken, meedoen aan een loterij en uiteraard gamen. Iedereen die zich via deze link opgeeft, krijgt gratis kaartjes. Wat is nou die adder onder het gras? Het hele evenement wordt compleet in het Frans gehouden.