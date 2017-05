Rotterdam heeft amper de operadagen achter de rug, of de poëzie wil de havenstad alweer in de greep krijgen. Van dinsdag 30 mei tot en met 4 juni is er de 48e aflevering van Poetry International, op verscheidene plekken in de stad. Dichters uit zeventien landen komen aan het poëziefestival te pas.

Ze gaan onder meer in op een speciaal gekozen thema: ik, volgens de organisatie "het meest dominante woord van vandaag". Ook musici, filmmakers, beautyvloggers, een componist en de festivaldirecteur laten hun licht over het woord schijnen.

De evenementen lopen verder zeer uiteen. Zo praat Cees Nooteboom bijvoorbeeld aan de hand van videofragmenten en ander beeldmateriaal over zijn poëzie, over zijn ervaringen als dichter in het buitenland en over de internationale poëzie in Nederland. En er is een wandel- of fietsroute langs werk van beeldend kunstenaars voor wie taal, het woord en de poëzie een belangrijke inspiratiebron is.

Ook films, muziek en interviews

Behalve poëzievoordrachten in uiteenlopende talen biedt het festival films, muziek, interviews, lezingen, themabijeenkomsten en masterclasses. "Een kermis van verlangen, kritiek, avontuur en troost, met de kunst van het woord als brandstof", belooft de organisatie.

Vorig jaar trok het evenement 3200 bezoekers.



Poetry duikt op 'ik' (Foto: ANP)

