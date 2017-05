Haase naar tweede ronde Roland Garros

Robin Haase heeft zich zonder problemen geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros. Hij was duidelijk te sterk voor de met een wildcard tot het toernooi toegelaten Australiër Alex De Minaur/ Het werd 6-2, 6-3, en 6-1.

De pas 18-jarige Australiër, nummer 234 van de wereld, was vooral in de servicegames van Haase kansloos. Haase reikte nooit verder dan de tweede ronde van Roland Garros en dat lijkt ook dit jaar weer een lastige opgave. Daarin wacht naar alle waarschijnlijkheid negenvoudig winnaar Rafael Nadal, die het morgen in de eerste ronde moet opnemen tegen de Fransman Benoît Paire.