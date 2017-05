Alonso favoriet voor winst Indy 500 heywoodu 28-05-2017 14:00 print

Om ongeveer 18.20 uur gaat zondag de Indianapolis 500 van start - als het weer een beetje meewerkt dan, wat nog maar ernstig de vraag is. Het zal een Indy 500 zijn waar meer interesse voor is dan in jaren het geval is geweest en dat is aan één man te danken: Fernando Alonso.

De Spaanse Formule 1-coureur kent een ronduit kutseizoen bij McLaren en besloot de Grand Prix van Monaco over te slaan om een droom waar te maken en de Indy 500 te rijden. Dat gaat vooralsnog prima, want in de trainingen zat Alonso er in zijn door Andretti Autosport verzorgde auto uitstekend bij en ook in de kwalificatie ging het bijzonder goed. De Spanjaard start zondag als vijfde en staat dus in het midden van de tweede startrij.

Bij de wedkantoren wordt flink op de Spanjaard ingezet en inmiddels is hij er zelfs de favoriet. Voor zijn allereerste rondjes op de Indianapolis Motor Speedway kon je nog ruim dertig keer je inzet krijgen voor een zege van Alonso - waar een aantal vooruitdenkende wedders gelijk op inspeelden - maar inmiddels kom je niet verder dan zeven keer je inzet.

Alonso is daarmee de favoriet, hoewel hij die rol wel een klein beetje moet delen met Scott Dixon. De Nieuw-Zeelander start voor de derde keer van poleposition en is áltijd goed op Indianapolis, zo lang hij geen pech kent. Achter Alonso en de winnaar van 2008 schat men de kansen redelijk open in. Will Power, Ryan Hunter-Reay (winnaar in 2014) en drievoudig winnaar Helio Castroneves (2001, 2002 en 2009) worden gevolgd door tweevoudig kampioen Juan Pablo Montoya (2000 en 2015) en Marco Andretti, die nog altijd hoopt de Andretti Curse op te heffen.

Met Tony Kanaan (winnaar in 2013), Takuma Sato, Josef Newgarden, Simon Pagenaud, Ed Carpenter, Alexander Rossi (de winnaar van vorig jaar), James Hinchcliffe en JR Hildebrand lijken er zeker vijftien coureurs te zijn die een serieuze kans op de zege hebben.

Het lijkt erop dat het gaat regenen - en vanwege de veiligheid kan dan niet gereden worden, dat is in het verleden zonder succes getest - maar vooralsnog gaan we er vanuit dat rond 18.20 uur de groene vlag gezwaaid wordt. Voor die tijd is Ziggo Sport er al live bij en natuurlijk kunnen we dan kijken naar de welbekende tradities, zoals een mooie fly-by, het volkslied en het 'Start your engines!'.