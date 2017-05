Zuid-Korea verrast China op WK badminton

De badmintonners van Zuid-Korea hebben in de finale van de Sudirman Cup met 3-2 gewonnen van China. Na vijf eindzeges op rij in het officieuze wereldkampioenschap voor gemende teams moest China in het Australische Gold Coast de titel laten aan Zuid-Korea. Het was van 2003 geleden dat Zuid-Korea de titel won.

China begon goed aan de finale. In de eerste wedstrijd, de mannen dubbel won het duo Fu Haifeng en Zhang Nan met 21-14, 21-15 van Choi Sol-gyu en Seung Jae Seo. Zuid-Korea trok de stand weer gelijk in de vrouwenenkel dankzij Sung Ji Hyun. De nummer vier van de wereld was met 21-12, 21-16 te sterk voor de Chinese He Bingjiao.

In de derde wedstrijd kwam China weer op voorsprong. Olympisch en wereldkampioen Chen Long was met 21-10 21-10 te sterk voor de Zuid-Koreaan Jeon Hyeok-jin. In de vierde wedstrijd trok Zuid-Korea de stand weer gelijk. Chang Ye-na en Lee So-hee, de nummer drie van de wereld was in het vrouwendubbel te sterk voor het Chinese koppel Chen Qingchen en Jia Yifan met 21-19, 21-13.

De laatste wedstrijd moest de beslissing brengen. Choi Sol-gyu en Chae Yoo-Jung wonnen verrassend met 21-17 21-13 van Lu Kai en Huang Yaqiong, de nummer drie op de wereldranking. Zelf staat het Zuid-Koreaanse koppel op plek veertien op de ranglijst.

Zuid-Korea pakt de winst op China (Bron: YouTube)