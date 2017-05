Herman van Veen heeft zijn pols gebroken tijdens een val op het podium. Hij kon daarom zijn optreden in theater vanBeresteyn in Veendam niet afmaken, meldt het Dagblad van het Noorden.

Volgens de krant struikelde de 72-jarige artiest over een krukje in de tweede helft van zijn muziektheatervoorstelling. Hij voelde direct dat het mis was.

Een dokter die toevallig in de zaal zat stelde de diagnose vast, waarna de voorstelling werd afgebroken. Van Veen is naar het ziekenhuis van Stadskanaal gebracht. Daar is de pols gezet.

Hermans volgende optreden is donderdag 1 juni in schouwburg de Meerse in Hoofddorp.



Herman van Veen breekt pols tijdens optreden (Foto: BuzzE)