Een privévliegtuig dat in bezit was van Elvis Presley (1935-1977) is geveild. Het vliegtuig wisselde zaterdag van eigenaar voor 430.000 dollar, omgerekend 384.000 euro. Dat heeft het veilinghuis GWS Auctions bekendgemaakt. De koper is niet bekend.

Het opknappertje stond al 35 jaar op een vliegveld in de Amerikaanse staat New Mexico. Volgens het veilinghuis heeft Elvis zelf het interieur ontworpen met goudkleurig houtwerk, rode bekleding en rood tapijt. De Lockheed Jetstar uit 1962 heeft echter geen motor meer en de cockpit is hoognodig toe aan een restauratie.

Elvis kocht het vliegtuig met zijn vader Vernon Presley.



Voormalig privévliegtuig van Elvis geveild (Foto: BuzzE)