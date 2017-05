Depay: "Ik ben heel populair"

Voetballer Memphis Depay is bijzonder populair, zo zegt voetballer Memphis Depay. Zaterdag was een groepje Nederlandse internationals, waaronder Depay, aanwezig op de Oranje Fandag in Zeist en daar kwamen vooral veel jeugdige fans op af.

"Ik vind kinderen altijd superleuk", vertelde Depay tegenover de Telegraaf. "Ze denken niet teveel na en zijn eigenlijk altijd enthousiast, dat vind ik leuk", sprak de aanvaller van Olympique Lyon.

Depay werd omringd door tientallen enthousiaste kinderen en dat was hem niet ontgaan. "Schijnbaar ben ik heel erg populair", lachte hij. "Die kinderen kijken tegen mij op, dat weet ik. Vroeger keek ik ook tegen voetballers op, maar ik kwam nooit zo dicht bij ze in de buurt, dus daarom weet ik dat ze dit heel leuk vinden en dat is mooi", sprak Depay, terwijl hij het ene na het andere kind blij maakte met een handtekening, zoals een waar topsporter betaamt.