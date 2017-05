A1 richting Amsterdam weer open

De snelweg A1 (Amersfoort richting Amsterdam) was vanmorgen bij Diemen enige tijd afgesloten. Er was een ongeluk gebeurd nadat volgens de ANWB een bestuurder onwel was geworden.

Er stond rond 10.00 uur daardoor al 10 kilometer file. Het was er al druk omdat er aan de weg wordt gewerkt. Inmiddels is de weg weer vrij zijn en lost de file langzaam op.

#A1 = vrij. File lost op, maar op de binnendoorwegen ziet 't er nog zo uit (via @TheMitchHD) pic.twitter.com/4uKBGFL8gE — VID (@vid) 28 mei 2017



A1 dicht richting Amsterdam (Foto: ANP)