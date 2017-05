Een dode door auto te water bij Pernis Monique (DJMO) 28-05-2017 06:39 print

Aan het Tankhoofd op industrieterrein Vondelingenplaat bij Pernis is zaterdagavond een auto met twee inzittenden in het water terecht gekomen. Daarbij is een persoon om het leven gekomen.

De politie kon nog niets zeggen over hoe de tweede persoon eraan toe is. Ook de identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend, evenals de oorzaak van het ongeluk.

Zowel politie, brandweer als ambulance rukte uit voor de melding die rond 23.00 uur binnenkwam.

Triest incident aan het Tankhoofd Pernis. Auto te water met 2 personen. Alle hulpdiensten tp. @POL_Zeehaven @Politie_Rdam @BrandweerVRR pic.twitter.com/WSEPq5pexJ — Zeehavenpolitie (@POL_Zeehaven) 27 mei 2017