Oud-TT-winnaar Knijnenburg (98) overleden

Voormalig motorcoureur Piet Knijnenburg is eerder deze maand overleden. In een overlijdensadvertentie heeft zijn familie laten weten dat Knijnenburg in zijn woonplaats Leiden is overleden. Hij werd 98 jaar.

Knijnenburg's grootste overwinning boekte hij in 1946, door in de 500cc-klasse de eerste TT van Assen na de Tweede Wereldoorlog op zijn naam te schrijven. De meestal op een BMW racende Knijnenburg werd ook nog zeven keer Nederlands kampioen en kreeg de Hans de Beaufortbeker, de hoogste onderscheiding in de Nederlandse motorwereld.