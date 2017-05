Supersprong hinkstapspringer Taylor, 'neutrale' hoogspringster overtuigt

Naast de 200 meter met Dafne Schippers stonden er nog zat andere mooie wedstrijden op het atletiekprogramma van de Diamond League in Eugene. Vooral op het hinkstapspringen bij de mannen en het hoogspringen bij de vrouwen werden mooie resultaten neergezet.

Hinkstapspringer Christian Taylor domineert het onderdeel al jaren en ook in Eugene was hij weer de sterkste. De vaak op Papendal trainende Taylor hinkte, stapte en sprong naar een fantastische afstand van 18,11 meter. Alleen zijn eigen 18,21, waarmee hij in 2015 wereldkampioen werd, en Jonathan Edwards' wereldrecord van 18,29 uit 1995 zijn beter als we in de geschiedenisboeken kijken.

Daar bleef het overigens niet bij, want Taylor's landgenoot Will Claye kwam met 18,05 meter akelig dicht in de buurt. Even leek hij de boeken in te gaan als zesde man ooit die over de achttien meter sprong, maar de rugwind was met 2,4 meter per seconde iets te sterk. Zijn tweede plek hield hij wel, een officieel persoonlijk record is het niet.

Op het hoogspringen bij de vrouwen zorgde de voorheen als Mariya Kuchina bekend staande Mariya Lasitskene voor een bijzonder goed resultaat. De Russische deed door de algehele Russische atletiekschorsing sinds oktober 2015 alleen nog maar mee aan wedstrijden in haar thuisland, maar mag nu als neutrale atleet langzaamaan weer meedoen in het buitenland. In Eugene deed ze dat gelijk bijzonder goed: de wereldkampioene van 2015 sprong over 2,03 meter, wereldwijd het beste resultaat in twee jaar en twee centimeter boven haar oude persoonlijk record.