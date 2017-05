Barça geeft Alavés geen kans en wint Copa del Rey Redactie 27-05-2017 23:52 print

FC Barcelona heeft het seizoen afgesloten met het winnen van de Copa del Rey. De ploeg won in de finale met 3-1 van Alavés. Luis Enrique stond zaterdagavond voor het laatst aan het roer bij Barcelona. De trainer vertrekt bij de Catalanen en kon met een overwinning op Alavés afscheid nemen met het pakken van een prijs.

Na een half uur spelen leek Barcelona daar in te slagen. Lionel Messi opende de score met een typische Messi-goal. De aanvaller ging een combinatie aan met Neymar, waarna hij de bal met zijn linkervoet in de verre hoek krulde.

Alavés kwam echter met een snel antwoord en kwam drie minuten na de openingstreffer op gelijke hoogte. Theo Hernández liet Jasper Cillessen kansloos met een perfecte vrije trap. Daarmee keerde de spanning terug in de wedstrijd. Toch slaagde Barcelona er voor rust in om de wedstrijd te beslissen. Vlak voor rust scoorde Neymar de 2-1, waarna Paco Alcácer in de blessuretijd de 3-1 voor zijn rekening nam.

Hierdoor was er voor Barcelona geen vuiltje voor de lucht. Tijdens de tweede helft was het zaak om de score verder uit te breiden. Dat gebeurde echter niet. Barcelona bleef de betere partij, maar dit resulteerde niet in meer treffers.

De score bleef beperkt tot 3-1, waarmee Barcelona de winst van de Copa del Rey veiligstelde. Hierdoor heeft Enrique zijn laatste wedstrijd voor de Catalanen kunnen belonen met een prijs.



Paco Alcácer viert het derde doelpunt met Andre Gomes. (PRO SHOTS/Action Images)