Eigen goal Angers schenkt PSG Coupe de France 27-05-2017

Paris Saint-Germain heeft de Franse Coupe de France gepakt na een benauwde overwinning op Angers. In de slotminuten viel de beslissing. Het werd 1-0.

Paris Saint-Germain was er door het mislopen van de landstitel veel aan gelegen om de Franse beker te winnen. De grootmacht kon er lange tijd echter geen wedstrijd van maken. In de eerste helft waren beide ploegen aan elkaar gelijk.

Ook in de tweede helft kon PSG de wedstrijd niet naar zich toe trekken. Aan beide kanten waren er wat kansen, maar die werden niet benut. Pas in de slotminuten kon PSG de beslissing brengen.

De goal kwam onfortuinlijk tot stand: Issy Cissokho maakte een eigen goal. De verdediger werkte een corner van Angel Di Maria in zijn eigen doel. Er was daarna niet genoeg tijd over voor Angers om die klap nog te boven te komen.