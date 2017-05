De Vries met overmacht naar F2-zege in Monaco heywoodu 27-05-2017 20:00 print

Nyck de Vries heeft met overmacht de sprintrace in de Formule 2 in Monaco gewonnen. De 22-jarige Nederlander mocht na zijn knappe zevende plek van vrijdag als tweede vertrekken, naast Rapax-teamgenoot Johnny Cecotto.

De Vries kende een geweldige start en verschalkte de Venezolaan nog voor de eerste bocht. Dat de Nederlander rapper is dan zijn teamgenoot was snel duidelijk: hij sloeg een gaatje en dat werd richting de finish alsmaar groter. De Vries reed zo naar zijn eerste Formule 2-zege in een debuutseizoen waarin hij het tot dusverre niet heel makkelijk heeft.

Cecotto moest ondertussen alle zeilen bijzetten om Gustav Malja achter zich te houden, maar de Zweed kwam er niet voorbij en dus werd het een dubbelslag voor het team van Rapax. Kampioenschapsleider Charles Leclerc haalde uitgerekend in zijn Monaco - hij is ook daadwerkelijk een Monegask en niet iemand die er toevallig woont - in beide races de finish niet. Oliver Rowland kwam zaterdag echter niet verder dan plek negen en kon zo ondanks zijn winst van vrijdag niet de leiding in het kampioenschap overnemen.

Het was overigens al meer dan vier jaar geleden dat het Wilhelmus klonk na een race in de klasse direct onder de Formule 1, tot dit jaar nog GP2 geheten. Op 11 mei 2013 zegevierde Robin Frijns in Barcelona. De Vries won vorig jaar nog de voorlaatste race van het GP3-seizoen.