Theater Londen ontruimd om verdacht object

Het Old Vic theater in London is zaterdagmiddag ontruimd nadat veiligheidsmedewerkers een 'verdacht object' aantroffen. Alle aanwezigen moesten het theater verlaten en werden naar een verzamelpunt geloodst.

De wegen rondom het theater zijn afgesloten en de politie doet onderzoek, onder meer met politiehonden. Er waren iets meer dan 1000 bezoekers aanwezig voor de voorstelling Woyzeck, een drama dat zich afspeelt tijdens de koude oorlog.





Star Wars actor John Boyega caught up in Old Vic bomb threat https://t.co/gkfE5BwfY1 #uk #london pic.twitter.com/GQs0ccz7rc — London News Now (@londonnewsnow) 27 mei 2017