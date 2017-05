British Airways annuleert alle vluchten

British Airways annuleert zaterdag alle vluchten van de luchthavens Heathrow en Gatwick in Londen als gevolg van een wereldwijde computerstoring.

Eerder liet de luchtvaartmaatschappij al weten door IT-problemen tot het eind van de middag alle vluchten van deze luchthavens te schrappen. British Airways zegt dat de meeste langeafstandsvluchten op zondag volgens planning in Londen zullen aankomen, maar verwacht nog wel verdere vertragingen en verstoringen van de dienstregeling.

Volgens de maatschappij zijn er geen aanwijzingen dat het computerprobleem is veroorzaakt door een cyberaanval. Passagiers meldden op sociale media grote vertragingen van vluchten aan het begin van een lang weekend in Groot-Brittannië. Ook zeiden passagiers dat ze niet online konden inchecken via de app en dat onderdelen van de website van British Airways onbereikbaar zijn.

"Wij maken onze verontschuldigingen aan klanten die vertragingen hebben vanwege een uitval van het IT-systeem", liet een woordvoerster weten. "We werken eraan om het probleem zo snel mogelijk op te lossen."

We apologise for the current IT systems outage. We are working to resolve the problem as quickly as possible.