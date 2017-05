Bertens wint toernooi Nürnberg

Kiki Bertens heeft net als vorig jaar het WTA toernooi van Nürnberg op haar naam geschreven. In de finale was ze veel te sterk voor de Tsjechische qualifier Barbora Krejciková. Het werd 6-2 en 6-1.

De als eerste geplaatste Bertens was in de finale geen moment in de problemen. Krejciková, die op de wereldranglijst de 254e plaats bezet, kon alleen in het begin van de wedstrijd even meekomen met de mondiale nummer negentien. Na de eerste break was het echter gedaan met de tegenstand.

Bertens, die al een drukke maand achter de boeg had, twijfelde lang of ze haar titel moest verdedigen. "Het was heel leuk alle bekende gezichten weer te zien", aldus Bertens tijdens de prijsuitreiking. "Ik kom hier zeker terug, want ik kan hier blijkbaar niet verliezen. Vandaag ga ik dit goed vieren en morgen reizen we af naar Parijs."

Vanaf volgende week komt Bertens in actie op Roland Garros, waar ze vorig jaar de halve finales haalde. Ze treft daar in de eerste ronde de Kroatische Ajla Tomljanovic