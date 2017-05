Räikkönen na 9 jaar weer op pole, Verstappen vierde heywoodu 27-05-2017 15:23 print

Voor het eerst sinds de Grand Prix van Frankrijk in 2008 heeft Kimi Räikkönen weer eens een poleposition in de Formule 1 veroverd. De Finse Ferrari-coureur was in de straten van Monaco de snelste in een bijzonder spannende kwalificatie.

In het eerste deel van de kwalificatie was Esteban Ocon het voornaamste slachtoffer. De Franse Force India-coureur was in de derde training stevig gecrashed en kon pas halverwege de eerste kwalificatiesessie inhaken, maar verder dan plek zestien kwam hij niet.

De tweede sessie kende echter een nog veel groter slachtoffer. Niemand minder dan Lewis Hamilton haalde de top-10 niet. De Brit kwam geen moment lekker op gang en in zijn laatste mogelijk snelle rondje stuiterde Stoffel Vandoorne de muur in, waardoor Hamilton zijn rondje af moest breken en genoegen moest nemen met plek veertien.

Voor Vandoorne was de crash bijzonder zuur, want hij stond dik in de top-10, maar kon in Q3 uiteraard niet meer in actie komen. Tijdelijke teamgenoot Jenson Button liet zien snel aan de nieuwe McLaren gewend te zijn en ook hij werkte zich Q3 in, uiteindelijk resulterend in een knappe negende plek - hoewel hij zondag vijftien plekken gridstraf te verwerken krijgt.

Voorin was de strijd om de poleposition razendspannend. Räikkönen won door zijn teamgenoot Sebastian Vettel slechts 0,043 seconden voor te blijven. Dat was nog een groot verschil vergeleken met de achterstand van Valtteri Bottas op Vettel: 0,002 seconden, goed voor plek drie. Op ruim drie tienden van Räikkönen was Max Verstappen de best of the rest met plek vier, een goede halve seconde voor teamgenoot Daniel Ricciardo.

Uitslag kwalificatie Grand Prix van Monaco