Zbigniew Brzezinski, voormalig veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Jimmy Carter, is vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn dochter Mika op sociale media bekendgemaakt. "Mijn vader is vanavond vredig heengegaan", schrijft ze op Instagram. Het is niet bekend wat de precieze doodsoorzaak is.

Brzezinski was de Nationale Veiligheidsadviseur van 1977 tot 1981 en als zodanig onder meer betrokken bij de Camp Davidakkoorden die tussen Israël en Egypte zijn gesloten. Ook had tijdens zijn aanstelling de Iraanse Revolutie plaats, waarbij het land zich tegen het Westen keerde.

In 1981 kreeg hij een presidentiële prijs voor de rol die hij heeft gespeeld om de betrekkingen tussen de VS en China te normaliseren. Brzezinski werd in 1928 in de Poolse hoofdstad Warschau geboren.

My father passed away peacefully tonight. He was known to his friends as Zbig, to his… https://t.co/LU7X7kzjTH — Mika Brzezinski (@morningmika) 27 mei 2017

Chief at the helm! We love you, Dad, and will always be grateful for the love and devotion you showed us all. #HailToTheChief pic.twitter.com/4OtLuYIyZY — Mika Brzezinski (@morningmika) 27 mei 2017



Oud-veiligheidsadviseur Brzezinski overleden (Foto: ANP)