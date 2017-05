Twee Nederlanders zijn deze week aangehouden in het zuiden van Spanje, omdat ze met hun zeilboot bijna twaalf ton hasj vervoerden. Het Spaanse persbureau Europa Press meldde vrijdag dat de boot met de Nederlanders ongeveer 70 zeemijl ten zuidoosten van Cabo de Gata in de provincie Almería was gesignaleerd.

De Nederlanders trokken met hun boot de aandacht van een patrouillerende helikopter van de douane. Nadat de medewerkers van de douane de grote hoeveelheid hasj hadden aangetroffen, sleepten ze de boot naar de haven van het plaatsje Almerimar.



Nederlanders vast in Spanje voor drugssmokkel (Foto: ANP)