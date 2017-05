Michelisz snelste in kwalificatie WTCC op Nürburgring TargaFlorio 26-05-2017 21:01 print

Honda-coureur Norbert Michelisz heeft de snelste tijd neergezet in de kwalificatie voor de hoofdrace van het World Touring Car Championship op de Nürburgring-Nordschleife. Op plaats twee eindigde op zestiende seconde de Nederlander Nicky Catsburg en op plaats drie Rob Huff. Vanwege de reverse grid mag de Argentijn Néstor Girolami vanaf pole vertrekken in de eerste race.

Op het 25 kilometer lange circuit reed de Hongaar Michelisz een tijd van 8:38,072 minuten. In een poging zijn eerdere rondetijd te verbeteren kreeg Catsburg last van vibraties en moest daardoor zijn ronde afbreken. Op dat moment was de Volvo-coureur op weg om de tijd van Michelisz te verbeteren. Tom Coronel reed de zevende tijd.

Beide races worden morgen vanaf 11.20u live uitgezonden door Eurosport 1.

Uitslag kwalificatie

1. Norbert Michelisz (HON) 8:38.072

2. Nicky Catsburg (NED) +0.608

3. Robert Huff (GBR) +1.469

4. Tiago Monteiro (POR) +2.130

5. Thed Björk (SWE) +2.924

6. Tom Chilton (GBR) +4.284

7. Tom Coronel (NED) +5.321

8. Mehdi Bennani (MAR) +5.461

9. Esteban Guerrieri (ARG) +5.617

10. Néstor Girolami (ARG) +6.558