Het optreden van KISS komende dinsdag in de Manchester Arena gaat niet door. De Amerikaanse rockband laat dat in een verklaring op zijn website weten.

"We zijn kapot van de gruwelijkheden die zijn begaan tegen onschuldige slachtoffers in Manchester. Helaas kunnen we niet optreden in de Manchester Arena op 30 mei. We kijken altijd uit naar deze shows en onze lokale fans, maar gezien de recente gebeurtenissen lijkt een afgezegd rockconcert niet erg belangrijk", aldus Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer en Tommy Thayer.

De mannen vervolgen: "Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de families en vrienden van de slachtoffers en de inwoners van Manchester in deze moeilijke tijd. We staan achter jullie en we bidden voor jullie."

Eerder moest Take That concerten op 25, 26 en 27 mei afzeggen, omdat het stadion nog altijd is gesloten na de terreuraanslag op 22 mei. Bij de bomaanslag na een concert van Ariana Grande kwamen 22 mensen om het leven.



Concert KISS in Manchester gecanceld (Foto: BuzzE)