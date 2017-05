Bertens finaliste in Nürnberg na opgave Doi Peterselieman 26-05-2017 17:56 print

Tennisster Kiki Bertens is doorgedrongen tot de finale van het WTA-toernooi in Nürnberg. De Nederlandse (WTA-19) won op het Duitse gravel de eerste set tegen Misaki Doi (WTA-64) en zag vervolgens haar opponente opgeven.

Vorig jaar zegevierde Bertens al in Nürnberg en een herhaling lijkt er dit keer weer in te zitten. De Nederlandse pakte al snel een break voorsprong en breidde deze later in de set nog een keer uit, waardoor ze deze met 6-2 won. In set twee pakte Doi de eerste game voor de Japanse met een rugblessure opgaf.

In de finale treft Bertens de Tsjechische Barbora Krejcikova die via de kwalificaties het toernooi binnen was gekomen. De nummer 254 van de wereld was de Roemeense Sorana Cirstea (WTA-67) verrassend met 6-4, 4-6 en 6-0 de baas. Bertens en Krejcikova troffen elkaar al tweemaal in 2015. Op gravel was de Nederlandse de beste, op hardcourt de Tsjechische.