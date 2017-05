Britneynummer bejubelt lichaam Katy Perry

FOK! gonsde nog dagen na van het rumoer en de schrik toen Miley Cyrus afgelopen week claimde dat Katy Perry's 'I Kissed a Girl' over de Disneyster geschreven is. Deze week is er opnieuw verbijsterend nieuws: een Britneynummer blijkt over Katy Perry te gaan.

Het nummer 'Hold It Against Me' is volgens de schrijfster van het liedje, Bonnie Mckee, een ode aan 'het lekkere lichaam' van Katy Perry. Het nummer werd in 2011 uitgebracht op het zevende album van Spears, Femme Fatale (red.: beter dan de albums erna, maar slechter dan In the Zone (2003) en Blackout (2007)).

De tekst bezingt een übergeyle verboden liefde tussen twee in damesliefde geïnteresseerde mevrouwen: "If I said my heart was beating loud, If we could escape the crowd somehow, If I said I want your body now, would you hold it against me?"

Oftewel: zou je er, gezien de omstandigheden, wellicht al dan niet iets tegen hebben, wanneer ik mijn lichaam tegen het jouwe duw? In het Engels werkt de tekst vanzelfsprekend wat beter.

Of Britney, de inmiddels 35-jarige personificatie van zuidelijk Amerikaanse white trash, het ook echt eens is met de link tussen de tekst en de zangeres Katy Perry is irrelevant. Ze wordt geacht haar mond te houden, te playbacken en te dansen en wordt al bijna 20 jaar verder zo kort mogelijk gehouden door management en ouders. Wel mag ze af en toe een leuke foto van haar hondjes of kinderen op Instagram zetten.

Het nummer 'Hold It Against Me' werd in 2011 uitgebracht op single en wist in Nederland tot op plek 20 in de Top 40 te komen. In andere landen, waaronder de VS, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Canada, Finland, Denemarken en Wallonië kwam het op één.

Of er een link is tussen de hete lyrics en de voornamelijk ijzige landen waar het nummer een hit werd, zou het onderwerp van een totaal overbodig maar wellicht best interessant sociologisch onderzoek kunnen zijn.

Overigens bleek de Cyrus-aantijging aangaande 'I Kissed a Girl' niet erg waarschijnlijk: toen Perry het op 23-jarige leeftijd schreef, was Miley nog niet eens 12 jaar oud.