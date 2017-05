Opnieuw is een kernreactor van de centrale in het Belgische Doel uitgevallen. Reactor vier werd vrijdagochtend handmatig uitgeschakeld omdat ongepland onderhoud moest worden gepleegd, meldt uitbater Engie Electrabel.

Dinsdagavond viel reactor drie automatisch uit door een probleem met een stoomklep in het niet-nucleaire deel van de reactor. Die reactor draait inmiddels weer. Nummer vier wordt zaterdag weer op het net aangesloten, verwacht het energiebedrijf.

De kerncentrale bij Antwerpen ligt net over de Nederlandse grens. De levensduur van beide Belgische centrales, ook die in Tihange onder Maastricht, is verlengd tot 2025. In de buurlanden heerst flinke ongerustheid over de veiligheid.



Opnieuw kernreactor in België stilgevallen (Foto: ANP)