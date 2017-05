Fans smeken Bieber concerten te cancellen

De fans van ons aller idool Justin Bieber smeken hem om zijn geplande concerten in het Verenigd Koninkrijk af te gelasten. Dat schrijft Reuters.

"We willen dat hij veilig is", stelt een van de fans. Bieber speelt onder andere in juli in het Londense Hyde Park. De voor nieuwe aanslagen bange fans tweeten Biebers manager en bekenden, en vallen hen ook lastig op Instagram.

Anderen reageren weer laconiek dat Bieber juist méér moet touren in het VK, 'eventueel terwijl hij tekeningen maakt van Mohammed.' Ook vermoeden sommigen dat het voorkomen van Bieberconcerten mogelijk 'het einddoel van de terroristen' is.

@JeremyBieber Hey !!! PLEASE SAYS A JUSTIN -you Should Cancel The Concert In Uk Is For The Justin's Safe #JustinNoUK