Volleyballers winnen ook derde WK-kwalificatieduel

De Nederlandse volleyballers hebben tijdens het WK-kwalificatietoernooi gewonnen. In Koog aan de Zaan was Oranje met 3-0 ((25-13, 32-30, 25-16) te sterk voor Griekenland.

Alleen in de tweede set had Nederland moeite met de Grieken. Griekenland stond heel de tweede set op een voorsprong en hadden acht setpunten, maar de Grieken konden het niet afmaken. Op 31-30 kwam Oranje voor het eerst in de set op voorsprong en maakte het meteen af.

Oranje staat na drie speelronden bovenaan in poule B met nog twee wedstrijden te gaan. De groepswinnaar plaatst voor het WK van 2018 in Italië en Bulgarije, terwijl de nummer twee in augustus meedoet aan een laatste kwalificatietoernooi.