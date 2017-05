Zaad donoren te vaak gebruikt bij spermabank

Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem heeft het sperma van vijftien donoren te vaak gebruikt. Een zaaddonor mag hooguit 25 kinderen verwekken, maar bij de spermabank in Arnhem kregen deze donoren gemiddeld iets meer dan 36 kinderen. Met het sperma van een van de donoren werden zelfs vijftig nakomelingen verwekt.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de kliniek hiervoor in 2014 berispt, meldt de Volkskant vrijdag. De krant baseert zich op een vertrouwelijk IGZ-rapport dat ze in handen heeft. Rijnstate zou de richtlijn onder meer hebben genegeerd om bij vrouwen een tweede kind van dezelfde donor te verwekken. Ook was de administratie niet goed op orde. "Ons registratiesysteem was er destijds niet goed op ingericht om meerdere nakomelingen van een donor bij dezelfde vrouw te tellen", aldus Rijnstate in de Volkskrant.



Zaad donoren te vaak gebruik bij spermabank (Foto: ANP)