De brandweer in Deventer is vrijdagochtend druk met een brand in de binnenstad van de stad. De brand in de Spijkerboorsteeg brak rond 05.00 uur uit in een broodjeszaak en sloeg over naar een horecapand ernaast.

Bewoners van de bovengelegen appartementen hebben hun huis moeten verlaten. Uit voorzorg is ook een hotel in de straat ontruimd. Om te voorkomen dat het vuur nog verder om zich heen kan grijpen in de dichte bebouwing is de brandweer met groot materieel uitgerukt.

Rookontwikkeling bij brand in Deventer. Inmiddels twee panden. pic.twitter.com/zB1fEBMwNu — Özcan Akyol (@OzcanAkyol) 26 mei 2017



Brand in binnenstad Deventer (Foto: ANP)