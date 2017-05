AZ bijna zeker van Europa League-ticket Redactie 26-05-2017 00:34 print

Het lijkt erop dat AZ de Europa League niet meer kan ontgaan na de afschminking van FC Utrecht in eigen huis. In Alkmaar werd het maar liefst 3-0 voor de thuisclub, waardoor Utrecht zondag vol aan de bak moet om de achterstand ongedaan te maken.

In het AFAS Stadion waren het de bezoekers die als eersten de lakens uitdeelden, maar het overwicht niet wisten om te zetten in een doelpunt. Derrick Luckassen strafte die onzorgvuldigheid bijna af, maar zijn voorzet kon na een sterke individuele actie geen medespeler vinden.

Calvin Stengs blinkt uit

Toen er dik een kwartier op de klok stond nam AZ afstand van de Utrechtenaren. Een prachtige steekpass van Calvin Stengs, die ook al tegen FC Groningen zich liet zien met een assist, vond Joris van Overeem: 1-0.

Utrecht probeerde zich vervolgens terug te knokken in de wedstrijd, maar de gasten zagen tot overmaat van ramp Yassin Ayoub na (weer) een sublieme actie van Stengs, het leder achter zijn eigen doelman werken.

Goal Weghorst

Na de theepauze had AZ de touwtjes stevig in handen. Wout Weghorst bevestigde die suprematie door in de 64e minuut ook nog eens de 3-0 tegen de touwen te koppen. De Alkmaarders kregen zelfs nog kansen op de 4-0, maar dat leed bleef Utrecht bespaard.

De Europa League-voorronde is nog maar een wedstrijd verwijderd voor John van den Brom en zijn manschappen.