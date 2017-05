Italiaanse berg wint van teambus CCC Peterselieman 26-05-2017 00:30 print

De wielrenners worden van en naar wedstrijden vervoerd met teambussen. Tussendoor moeten de chauffeurs hun best doen om het vehikel op tijd van de startstreep van een etappe naar een plek in de nabijheid van de finish te rijden. Voor de bestuurder van de bus van het Poolse CCC Pro Cycling Team liep het in de Giro d'Italia niet helemaal op rolletjes.

Oud-wielrenner Johan Museeuw legde vandaag met een aantal toeristen een deel van het parcours van de Giro d'Italia af en kwam de bus van CCC midden op een berg tegen. De achterzijde was op een berg in een bocht aan de grond gelopen en het is ons nog onduidelijk hoe lang het gekost heeft om het oranje gevaarte weer op weg te helpen.