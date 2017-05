MVV vergeet Roda JC pijn te doen Redactie 26-05-2017 00:20 print

MVV Maastricht is ondanks voorbeeldige strijdlustigheid er niet in geslaagd om Roda JC in eigen huis te verslaan in de eerste play-off finale om een ticket in de Eredivisie. Het werd in de hoofdstad van Limburg 0-0. Zondag is de return in Kerkrade.

Het waren de Kerkradenaars die sterk startten in Maastricht. Dani Schahin kopte door op Tom van Hyfte, waarna de Belg zijn poging gekeerd zag worden door zijn landgenoot en MVV-doelman Bo Geens .

Kansen

Een vrije trap van Adil Auassar leek na een kwartier de kruising in te verdwijnen, maar Geens zag op het laatste moment de bal voorbij het doel suizen. N’Koyi antwoordde in de 23e minuut met een schot dat Benjamin van Leer stopte.

In de tweede helft probeerde MVV nadrukkelijk te zoeken naar een openingsdoelpunt. Dat gebeurde met veel passie en strijd. Echter, het was Roda dat een enorme kans kreeg via Van Hyfte in de 58e minuut, maar zag die poging geblokt zag worden.

Vruchteloos

Ondanks verwoede pogingen om in de slotfase er nog wat van te maken, bleef MVV vruchteloos inbeuken op de Roda-muur waardoor het 0-0 bleef in De Geusselt.