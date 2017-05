Beam is nu Mixer

De streaming service Beam die in 2016 is overgenomen door Microsoft heeft de naam veranderd in Mixer. Dit om streamers en kijkers meer tot elkaar te brengen. Mixer zegt ‘sneller dan het licht’-technologie te gebruiken, zodat streamers minder dan één seconde vertraging hebben. Hierdoor kunnen ze bijna in real time communiceren met hun kijkers.

Fans kunnen de streams volgen via Windows, Android en iOS. Natuurlijk klinkt een luttele seconde vertraging fantastisch en heb ik de service meteen geprobeerd. Het opzetten van een stream is redelijk eenvoudig, maar je moet wel steeds geduld hebben. Het is niet zo dat je wijzigingen snel worden verwerkt. Mij is het een aantal keren gebeurd dat inloggen niet kon, het wijzigen van mijn profielfoto niet lukte en het wijzigen van de streaminginstellingen niet werd verwerkt. Hopelijk zijn dit slechts kinderziektes, omdat de servers het waarschijnlijk nu zwaar hebben door hun promotiecampagne. De vertraging die ik bemerkte was 8 seconden. Niet erg traag, maar ook niet die ene seconde waar Mixer mee loopt te pronken. Dit alles kan komen doordat het nu druk is bij de servers, maar het staat niet erg mooi. Voor de techneuten: ik gebruikte Open Broadcaster Software (OBS), mijn upload is 15 Mbps en mijn download 150 Mbps.