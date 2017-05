Dat de Amerikaanse president Donald Trump van twitteren houdt, is geen geheim. Twitter is zelfs zo belangrijk in zijn leven dat het de enige app is die op zijn iPhone staat, meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios.

De één-app-strategie is onderdeel van een plan om Trump zo min mogelijk tijd te geven om tv te kijken en te tweeten. De vele tweets van Trump volgen namelijk regelmatig op uitzendingen van Amerikaanse nieuwszenders. Trumps medewerkers proberen daarom zijn vrije tijd beperkt te houden. Tijdens zijn eerste buitenlandse reis, die hem naar het Midden-Oosten en Europa bracht, lijkt die tactiek te werken.



'Trump heeft alleen Twitter-app op telefoon' (Foto: BuzzT)